Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyeliği kararını 12 Mayıs'ta açıklayacak.

AA
30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:36
Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
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Finlandiya'nın NATO'ya katılımı tartışılırken, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö açıklamalarda bulundu.

Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Niinistö, bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirterek, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti.

Niinistö ayrıca, Rusya'nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti.

BAŞBAKAN MARİN KARARINI 14 MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak.


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