Finlandiya, Erdoğan'ın '73 teröristi iade edin' sözlerine yanıt verdi

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:11

Rusya - Ukrayna savaşının başlamasıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talepleri gündeme geldi. İsveç ve Finlandiya'nın söz konusu NATO üyeliklerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Veto ederiz" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın "Veto çıkışı" üzerine ortaya çıkan kriz ise Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde taraflar arasında üçlü muhtıra imzalanması ile giderilmiş oldu.

Ancak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İsveç, 73 teröristin iadesi için söz verdi” açıklaması uluslararası camiada gündem oldu.

HAAVİSTO YANIT VERDİ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, Erdoğan'ın bu açıklamasına yanıt verdi.

Reuters'ın haberine göre Haavisto, “Türkiye ile üzerinde mutabık kaldığımız her şey imzalı belgede yazıyor. Türkiye ile Madrid’de kişiler ya da gruplar üzerinde görüşme gerçekleşmedi” dedi.