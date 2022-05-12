Finlandiya: NATO'nun gücüne güç katacağız

12 Mayıs 2022 Perşembe, 11:28

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in NATO üyeliğine başvurulması niyetini ifade eden açıklamasından sonra Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen oturuma video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.

Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliği için ülke içinde artan bir destek bulunduğunu kaydederek, bu desteğin son dönemde yüzde 70'e çıktığını aktardı.

Haavisto, Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin'in NATO üyeliği hakkındaki açıklamasından sonra ulusal karar verme noktasına yaklaştıklarını dile getirdi.

Haavisto ayrıca, Finlandiya'nın NATO ile zaten yakın iş birliği içinde olduğunu hatırlatarak, "Finlandiya bölgesel bir güvenlik sağlayıcısıdır ve gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendirecektir" diye konuştu.

'RUS İŞGALİ GÜVENLİK ORTAMINI DEĞİŞTİRDİ'

Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya katma değer sağlayacağını, savaş zamanı için 280 bin askeri, 900 bin yedek kuvveti bulunduğunu, yakın zamanda 64 F-35 savaş uçağı sipariş ettiklerini söyledi.

Haavisto, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın ve Finlandiya'nın güvenlik ortamını değiştirmiştir. Finlandiya doğrudan acil bir askeri tehditle karşı karşıya değildir. Seçme özgürlüğü ve ne yöne gideceğimizi belirleyecek ulusal kuralları sürdürmek Finlandiya'nın dış güvenliği ve savunmasının ayrılmaz parçalarıdır" dedi.