Finlandiya: NATO'ya üyelik kararı bu ay içinde verilecek

06 Mayıs 2022 Cuma, 20:34

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Japonya ziyareti öncesinde ülkesinin NATO'ya katılma tartışmalarını ve Ukrayna'daki son gelişmelere dair görüşlerini Nikkei Asia'ya değerlendirdi.

Başbakan Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin, "Şimdi NATO üyesi olup olmayacağımızı tartışıyoruz. Finlandiya, muhtemelen bu ay içinde bir karar verecek" diye konuştu.

Sanna Marin, Finlandiya'nın askeri tarafsızlık statüsünün değişebileceğine işaret ederek, "Rusya'nın, Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle her şeyin değiştiğini söyleyebilirim" dedi.

Marin, "Rusya, uluslararası hukuku ihlal ederse ve bağımsız bir ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermezse, Rusya ile daha önce sahip olduğumuz ilişkilere geri dönemeyiz" diye konuştu.

'YAPTIRIMLARI ARTIRMALIYIZ'

Sanna Marin, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırımdan yana olduğunu yineleyerek, "Ukrayna'yı desteklemeliyiz, savaşabilmelerini ve kendi geleceklerinden sorumlu olmalarını sağlamak için silah, insani ve mali yardım sağlamalıyız. Rusya, savaşı kendisi için mümkün olduğunca pahalı hale getirmeli" dedi.

Marin, Rusya'nın enerji sektörüne yaptırım uygulamamanın, ordusunu finanse etmekle aynı anlama geldiğini, ancak bu tür yaptırımların Rus enerji kaynaklarına bağımlı ülkeler için zor olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Marin ayrıca, Finlandiya'nın, enerji sıkıntısı çeken ülkelerin enerji tedariki üzerindeki yüklerini azaltmalarına yardımcı olmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

'ÇİN RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAMALI'

Sanna Marin, Çin'in Rusya'ya yaptırım uygulaması halinde bunun savaşı sona erdirmek adına çok önemli bir adım olacağını ifade etti.

Marin, "Çin'in Rusya'nın eylemlerini dürüst, açık ve net bir şekilde kınaması önemlidir" dedi.