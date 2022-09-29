Finlandiya, Rus turistlerin ülkeye girişini yasaklıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 14:35

Finlandiya hükümeti, Rusya sınırındaki yolcu trafiğini önemli ölçüde sınırlayacağını ve turist vizesi ile seyahat eden Rus vatandaşlarının 30 Eylül'den itibaren ülkeye girmesini yasaklayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, düzenlediği basın toplantısında, "Karar, Rus turistlerin Finlandiya'ya girişinin ve Finlandiya üzerinden transitinin tamamen engellenmesini amaçlıyor" dedi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmeye devam etmesinin ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı belirtildi.

Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.

Finlandiya, 1 Eylül itibarıyla turizm amaçlı olanlar da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına verilen vize sayısını normalin onda birine indirmişti.