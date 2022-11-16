Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, Türkiye'yi ziyaret edecek
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Aralık'ta Türkiye'ye geliyor.
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Twitter hesabından Aralık ayında Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Antti Kaikkonen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisini Türkiye'ye davet ettiğini söyledi.
Kaikkonen, “Davete olumlu yanıt verdim. Ziyaret, muhtemelen Aralık ayının ilk yarısında gerçekleşecek” dedi.
Türkiye ve Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamadı.
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