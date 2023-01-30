Finlandiya, Türkiye'den somut adım beklediklerini duyurdu
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Daire Başkanı Piritta Asunmaa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya konusundaki açıklamalarını değerlendirerek, Türkiye'den "somut bir adım görmediklerini" dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir etkinlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına yönelik mesajlar verdi.
Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin, "farklı bir mesaj verilebileceğini" söyledi.
Erdoğan, "Biz, icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Fakat, Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım" dedi.
Erdoğan'ın ifadeleri İsveç basınında tepkilere neden olurken, Finlandiya basınında da heyecan yarattı.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Daire Başkanı Piritta Asunmaa, gelen açıklamalar üzerine değerlendirmede bulundu.
Piritta Asunmaa, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'na, ülkesinin NATO üyeliğinin onaylanması konusunda "ilerleme kaydedildiğine dair herhangi bir kanıt ulaşmadığını" aktardı.
Asunmaa, sürecin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar Türkiye'den somut bir adım görmedik" ifadelerini kullandı.
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