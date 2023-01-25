Finlandiya, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdı

Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 20:58
Finlandiya, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdı
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Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan 'Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı ambargosunu' kaldırdığını ve satış için lisans verildiğini duyurdu.

AFP'de yer alan habere göre, Finlandiya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye askeri malzeme için ilk ticari ihracat lisansını verdiğini açıkladı.

Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da ihracat lisansını askıya almıştı.

Silah satış izni, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi için öne sürdüğü şartlardan biriydi. 


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