Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi. Hasta, gözetim altına alındı.

AA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:49
Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
Abone Ol google-news

Finlandiya'da ilk kez maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Finlandiya'nın devlet televizyonunun haberine göre, erkek bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Sağlık görevlileri, hastanın yakın zamanda gerçekleştirdiği Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğunu tahmin ediyor.

Yüksek ateş ve ciltte döküntüler görülen hastanın evde gözetim altında tutulduğu belirtildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler