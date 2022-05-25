Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:49

Finlandiya'da ilk kez maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Finlandiya'nın devlet televizyonunun haberine göre, erkek bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Sağlık görevlileri, hastanın yakın zamanda gerçekleştirdiği Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğunu tahmin ediyor.

Yüksek ateş ve ciltte döküntüler görülen hastanın evde gözetim altında tutulduğu belirtildi.