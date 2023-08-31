Finlandiya'da ırkçı saldırı planladıkları iddiasıyla 'terör' davası

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:29

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:31

Finlandiya'da üç kişi hakkında etnik gruplar arasında silahlı çatışma çıkarmaya hazırlandıkları iddiasıyla "terör suçu"ndan dava açıldı.

Finlandiya Ulusal Savcılığından yapılan açıklamada, olayda terör suçlarının işlenmesi için ateşli silah yapımı ve kullanılması konusunda eğitim verildiğinden şüphelenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sanıkların ırkçı inançları nedeniyle etnik gruplar arasında kendi yaptıkları silahların kullanılacağı saldırılarla sosyal yapıların zayıflatılacağı bir çatışmaya hazırlandıklarından şüpheleniliyor" ifadesi kullanıldı.

Soruşturmada biri gözaltında bulunan ve suçlamaları reddeden 3 sanığın somut bir eylem hazırlayacak kadar ileri gitmedikleri belirtildi.