Finlandiya'da ırkçı saldırı planladıkları iddiasıyla 'terör' davası
Finlandiya'da ırkçı saldırı planladıkları iddiasıyla 3 kişi hakkında dava açıldı.
Finlandiya'da üç kişi hakkında etnik gruplar arasında silahlı çatışma çıkarmaya hazırlandıkları iddiasıyla "terör suçu"ndan dava açıldı.
Finlandiya Ulusal Savcılığından yapılan açıklamada, olayda terör suçlarının işlenmesi için ateşli silah yapımı ve kullanılması konusunda eğitim verildiğinden şüphelenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Sanıkların ırkçı inançları nedeniyle etnik gruplar arasında kendi yaptıkları silahların kullanılacağı saldırılarla sosyal yapıların zayıflatılacağı bir çatışmaya hazırlandıklarından şüpheleniliyor" ifadesi kullanıldı.
Soruşturmada biri gözaltında bulunan ve suçlamaları reddeden 3 sanığın somut bir eylem hazırlayacak kadar ileri gitmedikleri belirtildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- Memurun zam oranı belli oldu
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Değişmeyecek 3-4 konudan biri...
- İşte meslek meslek memur maaşları...