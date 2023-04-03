Finlandiya'da sağ koalisyon kazandı, başbakan yenilgiyi kabul etti
Finlandiya'da seçimleri sağ koalisyon kazandı, başbakan Marin yenilgiyi kabul etti.
Finlandiya'nın sol başbakanı Sanna Marin, dün sağcı Ulusal Koalisyon Partisi'nin (NCP) sıkı mücadelenin ardından seçimleri kazanmasının ardından yenilgiyi kabul etti.
Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan seçim verilerine göre, NPC parlamentodaki 200 koltuktan 48'ini kazanırken, milliyetçi Finss partisi 46, Marin'in Sosyal Demokrat partisi ise 43 koltuk kazandı.
Reuters'ta yer alan habere göre, "En büyük yetkiyi aldık" diyen NCP lideri Petteri Orpo, seçim sonrası yaptığı konuşmadan Finlandiya'yı ve ülke ekonomisini düzeltme taahhüdünde bulundu.
Orpo, "Desteği kazandık, (parlamentoda) daha fazla koltuk kazandık. Birinci olamasak bile bu mükemmel bir başarı" dedi.
2019'da göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin, dünyanın dört bir yanındaki destekçileri tarafından ilerlemeci yeni liderler için örnek olarak görülse de, kendi ülkesinde katıldığı eğlenceler ve hükümetinin kamu harcamaları konularında eleştirilere maruz kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- iPhone 15 serisinde bir ilk daha
- Feyenoord deplasmanda affetmedi!