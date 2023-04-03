Finlandiya'da sağ koalisyon kazandı, başbakan yenilgiyi kabul etti

Finlandiya'da seçimleri sağ koalisyon kazandı, başbakan Marin yenilgiyi kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:40
Finlandiya'da sağ koalisyon kazandı, başbakan yenilgiyi kabul etti
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Finlandiya'nın sol başbakanı Sanna Marin, dün sağcı Ulusal Koalisyon Partisi'nin (NCP) sıkı mücadelenin ardından seçimleri kazanmasının ardından yenilgiyi kabul etti.

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan seçim verilerine göre, NPC parlamentodaki 200 koltuktan 48'ini kazanırken, milliyetçi Finss partisi 46, Marin'in Sosyal Demokrat partisi ise 43 koltuk kazandı.

Reuters'ta yer alan habere göre, "En büyük yetkiyi aldık" diyen NCP lideri Petteri Orpo, seçim sonrası yaptığı konuşmadan Finlandiya'yı ve ülke ekonomisini düzeltme taahhüdünde bulundu.

Orpo, "Desteği kazandık, (parlamentoda) daha fazla koltuk kazandık. Birinci olamasak bile bu mükemmel bir başarı" dedi.

 

2019'da göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin, dünyanın dört bir yanındaki destekçileri tarafından ilerlemeci yeni liderler için örnek olarak görülse de, kendi ülkesinde katıldığı eğlenceler ve hükümetinin kamu harcamaları konularında eleştirilere maruz kalmıştı.


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