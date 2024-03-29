Finlandiya'dan ABD açıklaması: Egemenliğimizi kısıtlayacak

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:19

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:19

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının Helsinki'nin egemenliğini sınırladığını ve bu nedenle anlaşmanın onaylanması için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini bildirdi.

Finlandiya yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık politikasını terk ederek Nisan 2023'te NATO'ya katılmıştı. Hemen ardından ABD ile bir Savunma İşbirliği Anlaşması müzakere etmeye başlamış ve Aralık ayında bu anlaşmayı imzalamıştı.

Sputnik'in aktarıdığına göre, söz konusu bu anlaşmanın onay protokollerinin taslağını hazırlamak üzere Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde bir çalışma grubu oluşturuldu. Bakanlık, bu protokollerin görüş alınmak üzere resmi olarak parlamentoya gönderildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan Bakanlık açıklamasında, "Çalışma grubu Savunma İşbirliği Anlaşması'nın Finlandiya'nın egemenliğini kısıtlayacağı sonucuna varmıştır, bu nedenle Parlamento'nun anlaşmayı kabul etmesi için kullanılan oyların üçte iki çoğunluğu gerekmektedir" denildi.

Parlamentonun taslak teklif hakkında yorum yapmak için 12 Mayıs'a kadar süresi var.

Savunma İşbirliği Anlaşması, Amerikan ordusuna Finlandiya'daki 15 üsse erişim hakkı tanıyor ve Finlandiya topraklarında askeri teçhizat ile malzemelerin konuşlandırılmasının yanı sıra ABD uçak, gemi ve araçlarının serbest dolaşımına da izin veriyor.

ABD ordusu mensupları ve kullandıkları tesisler de özel yasal korumalara da sahip olacak. Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandığında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen bunun 'dünyanın en büyük askeri gücünden bizi savunacaklarına dair bir garanti' olduğunu dile getirmişti.