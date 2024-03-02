Finlandiya'dan NATO vurgusu: Dış politika değişecek

Yeni seçilen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO üyeliğiyle birlikte yeni dönemde ülkesinin dış ve güvenlik politikasının değişeceği sinyalini verdi.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 08:41
Finlandiya'dan NATO vurgusu: Dış politika değişecek
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YLE haber ajansına göre, Stubb, 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan Stubb, yemin ederek göreve başladı.

Ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olan Stubb, NATO üyeliğiyle Finlandiya'nın yeni dönemde dış ve güvenlik politikasının değişeceğini, ülkenin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyeliği ile parçası olduğu Batı değerlerine daha da yaklaştığını kaydeden Stubb, ayrıca, görevi süresince Finlandiya halkının refahı için elinden geleni yapacağını "adil ve dürüst şekilde" yasalara bağlı kalacağını taahhüt etti.

Stubb, 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu, resmi olmayan sonuçlara göre önde tamamlamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Stubb oyların yüzde 51,6'sını, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da oyların yüzde 48,4'ünü almıştı.


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