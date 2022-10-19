Finlandiya'dan AB'ye çağrı: Rus turistlere vize yasaklansın
Finlandiya Başbakanı Marin, tüm AB ülkelerinin Rus turistlere vize yasağı getirmesi gerektiğini savundu.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yaklaşan AB zirvesinde Rus turistlere yönelik vize yasağını sunmayı planlıyor.
Sanna Marin, “Evet, vize konusunu gündeme getireceğim. Ne de olsa Avrupa Komisyonu, Finlandiya'nın kendi vize uygulamalarında izlediklerine çok benzer bir düşünceye dayanan tavsiyelerde bulundu” dedi.
Marin, tüm AB ülkelerinin bu yasağı uygulama kararı konusunda emin olmaları gerektiğini söyledi.
Marin, “Tüm üye ülkeler, Rusya vizeleriyle ilgili alınacak olası karardan farklı tutum sergilememelidir” ifadelerini kullandı.
Kararla ilgili tüm üye ülkelerin onay vereceği konusunda tahmini olmadığını aktaran Marin, “Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın onaylayacağına inanıyorum. Vizelerle ilgili ortak uygulamalara ihtiyacımız var” dedi.
AB Bakanlar Komitesi, Rus vatandaşlara yönelik vize kısıtlamasına ilişkin olarak, "Finlandiya, Rusya ile ilgili vize uygulamalarında ortak bir AB çizgisine duyulan ihtiyacı vurguluyor ve Rus vatandaşlarına turizm amaçlı vize verilmesini sınırlayan AB düzeyinde çözümler bulmanın önemli olduğunu düşünüyor" açıklamasında bulunmuştu.
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