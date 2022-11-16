Finlandiya'dan Macaristan ve Türkiye'ye çağrı: NATO'ya onay süreci hızlandırılmalı
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye ve Macaristan'ın, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna onay vermeleri için her gün çalıştıklarını söyledi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile Macaristan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasına ilişkin takvim konusunda AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında görüştüğünü söyledi.
Haavisto, NATO üyeliğinin Finlandiya ve İsveç'in güvenliği açısından büyük önem taşıması nedeniyle Macaristan Parlamentosuna onay sürecini mümkün olduğunca hızlandırması çağrısında bulunduğunu aktardı.
Türkiye ile görüşmelere değinen Haavisto, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtıranın uygulanmaya devam ettiğini, temasların sürdüğünü dile getirdi.
Haavisto, "Bir sonraki üçlü toplantıyı, yeni İsveç hükümeti ile gerçekleştirmeye çalışacağız. Yeni İsveç hükümeti de NATO üyeliğini hızla onaylatmak istiyor" diye konuştu.
"ONAY İÇİN HER GÜN ÇALIŞIYORUZ"
Haavisto, Macaristan ve Türkiye'nin onaylama takvimine ilişkin bir spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.
Haavisto, "Son iki NATO ülkesinden onay almak için her gün çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Finlandiya ve İsveç'in, NATO üyeliği sürecinde yalnız olmadığını belirten Haavisto, "Üyeliğimizin hala onaylanmamasını biraz garip bulan NATO ülkeleri grubu var. NATO'nun açık kapı politikası, bu durumda Finlandiya ve İsveç için ideal bir şekilde uygulanmamıştır. Birçok NATO ülkesi bize destek vermeye devam ediyor" dedi.
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