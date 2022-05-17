Finlandiya’dan Türkiye açıklaması

17 Mayıs 2022 Salı, 14:09

Niinisto İsveç parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye'den gelen açıklamalar son birkaç gün içinde çok hızlı bir şekilde değişti ve daha da sertleşti. Ancak yapıcı görüşmelerle sorunları çözeceğimize eminim" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye yaptırım uygulaması ve Ankara'nın terör örgütü olarak gördüğü örgütlere karşı tavır almaması halinde NATO'ya üyeliklerine onay vermeyeceğini söylemişti.