BBP Genel Başkanı Destici'den 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: 'İsmi bir yerden silindi diye Türkiye'den silinmiş mi olur?'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılarak yıkılmak istenmesine karşı tepkiler için "Atatürk'ün ismi bir yerden silindi diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur? Bunu dile getirenler, Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılarak yıkılmak istenmesine karşı yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Her meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirildiğini öne sürüp bunu doğru bulmadığını belirten Destici, "Atatürk'ün ismi bir yerden silindi diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler, Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler" yanıtını verdi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeri, Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve gazi Meclis'in ilk başkanı olduğunu söyleyen Destici, "Bu tür hadiseler neticesinde sokakları hareketlendirerek ya da kalabalıklar toplayarak yeni Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler de bundan vazgeçsinler, bundan sonuç alamazlar. Sandık dışında bir çare aramasınlar. Seçime 1 yıl gibi bir süre kaldı. Sandık gelecek ve milletin iradesi tecelli edecek" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Evlenmeyi kabul etmediği bahanesiyle Sinem'i katletti
- CHP'li vekil, Dar Hejiroke'yi Meclis'te söyledi
- Kağıt toplayıcılarının 'karton deposunda' yangın
- Play-off maçı öncesi büyük gerilim!
- AKP'li başkandan yurttaşa: 'Densizlik, hadsizlik yapma'
- İmza attı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı
- Kimya fabrikasında yangın: 2 bin metrekare alan kül oldu
- Hindistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü
- Nebati'ye göre ekonomi 'sürekli büyüyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- Öz kızına cinsel saldırıda bulunan babaya tahliye
- Kadıköy Belediyesi'ne operasyon!
- 'Hesap soracağız' dedi; planı anlattı!
- Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 zam geldi
- Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?
- Oylama yapıldı, 'NATO' kararı çıktı
- Bahçeli'den kürsüde 'gaf'
- Bir büyük zam haberi daha!
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Çarpıcı 'AKP' ayrıntısı: Yalnızca yüzde 4,2