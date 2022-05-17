BBP Genel Başkanı Destici'den 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: 'İsmi bir yerden silindi diye Türkiye'den silinmiş mi olur?'

17 Mayıs 2022 Salı, 13:01

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılarak yıkılmak istenmesine karşı yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Her meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirildiğini öne sürüp bunu doğru bulmadığını belirten Destici, "Atatürk'ün ismi bir yerden silindi diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler, Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler" yanıtını verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeri, Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve gazi Meclis'in ilk başkanı olduğunu söyleyen Destici, "Bu tür hadiseler neticesinde sokakları hareketlendirerek ya da kalabalıklar toplayarak yeni Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler de bundan vazgeçsinler, bundan sonuç alamazlar. Sandık dışında bir çare aramasınlar. Seçime 1 yıl gibi bir süre kaldı. Sandık gelecek ve milletin iradesi tecelli edecek" ifadelerini kullandı.