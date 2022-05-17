Barcelona'yla anlaşmak üzere olan Robert Lewandowski, ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi

17 Mayıs 2022 Salı, 12:33

Bayern Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski, Alman devinden ayrılacağını açıklamıştı. Yıldız golcü sezonun bitmesiyle birlikte ailesiyle soluğu Türkiye'de aldı.

'YENİDEN TÜRKİYE'

Lewandowski'nin eşi Anna'nın, "Yeniden Türkiye" paylaşımı ise beğeni topladı. Yıldız golcünün eşi Anna, "Yeniden Türkiye" ifadesini kullandığı paylaşımlarda tatillerinden kesitler paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşımlara yorum yağdı.

BARCELONA İSTİYOR

Bayern Münih'ten ayrılan Lewandowski'nin yeni sezonda Barcelona forması giymesi bekleniyor. Kış transfer döneminde Ferran Torres, Adama Traore ve Aubameyang gibi isimleri kadrosuna katan Barcelona'nın son hedefi Robert Lewandowski oldu.

Geçtiğimiz günlerde Alman basınından BİLD, Bayern Münih'in, Robert Lewandowski'yi 35-40 milyon Euro'ya satma kararı aldığını duyurmuştu. Haberde; Barcelona'nın bu parayı ödemeye hazır olduğu ancak Lewandowski cephesiyle henüz bir görüşme yapılmadığı belirtilmişti.