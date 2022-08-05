Finlandiya'dan Türkiye'ye 'NATO' mesajı: Onay vermesi biraz zaman alabilir

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:55

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda ilk gemilerin Ukrayna limanlarından denize açıldığına işaret ederek, olayları "çok yakından" takip ettiğini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile "yakın temasta" olduğunu söyledi.

Haavisto, "Rusya, Odessa'ya saldırdığında, tahıl sevkiyatının gerçekleşmeyeceğinden korkulmuştu, ancak şimdi son birkaç gün içinde ilk gemi yola çıkarıldı. Bu elbette savaşın ortasında iyi bir şey" diye konuştu.

Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinin "hızlı" gittiğini belirterek, bu süreçte ABD ve diğer müttefiklerinin önemli bir rol oynadığını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN ONAY VERMESİ BİRAZ ZAMAN ALABİLİR'

Pekka Havisto, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tutumuna değinerek, "Türkiye'nin, onay vermesi biraz zaman alabilir" ifadelerini kullandı.

Haavisto, son aylarda Türkiye'den Finlandiya'ya yeni taleplerin gelip gelmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Haavisto, Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakata ilişkin, "Madrid Zirvesi'nde kararlaştırılanlar ve mutabakata vardığımız anlaşmanın uygulanması hala geçerlidir" dedi.

Haavisto ayrıca, Finlandiya'nın üyelik başvurusunun bu yıl içinde tüm NATO ülkeleri tarafından onaylanacağına inandığını belirterek, "Tahmin yapmak her zaman zordur, çünkü ülkelerin ulusal süreçlerinden bahsediyoruz ve bazılarının siyasi süreçleri daha yavaş olabilir" diye konuştu.