Finlandiya'nın kutsal mağarası Şeytan Kilisesi'nin sırrı çözüldü

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:29

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:29

Finlandiya'nın doğusundaki Koli Ulusal Parkı'nda yer alan Pirunkirkko veya halk arasındaki yaygın adıyla Şeytan Kilisesi hakkında Helsinki Üniversitesi'nden arkeolog Riitta Rainio ve Doğu Finlandiya Üniversitesi'nden kültürel çalışmalar araştırmacısı Elina Hytönen-Ng tarafından yeni bir çalışma yapıldı. Çalışmada kilisenin geçmiş dönemlerdeki şamanik inançlarda neden kullanıldığı araştırıldı.

Şeytan Kilisesi'nde koridor benzeri 34 metre uzunluğunda bir mağara bulunuyor. Mağarayı şamanik inanca sahip olan insanlar geçmiş dönemlerde ruhlar dünyası ile bağlantı kurulan bir bölge olarak görüyor. Araştırmacılar Rainio ve Hytönen-Ng mağaranın akustiğine odaklanarak, atfedilen mistik önemi araştırdı.

Şeytan Kilisesi'nin koridor benzeri arka kısmında yapılan akustik ölçümler, mağaranın belirli bir frekanstaki sesi güçlendiren ve uzatan bir akustik rezonansa sahip olduğunu ortaya koydu. Bu rezonansdan dolayı kilisenin geçmişte şifa ritüelleri ve davul çalma seansları için kullanıldığı düşünülüyor.

Bölgedeki tanınmış bir bilge olan Kinolainen'in, mağarayı hastalarını iyileştirmek amacıyla kullandığı ve Şeytan'la iletişim kurmak için ritüeller düzenlediği keşfedildi. Rainio, bu ritüellerin genellikle yüksek sesle bağırma, tepinme ve ateş etmeyi içerdiğini belirtti.

Mağaranın düz duvarlı bölümleri 231 Hz'de bir ton ürettiyor. Bu ton seslerin daha güçlü ve uzatılarak çıkmasını sağlıyor. Yapılan ritüellerde çıkarılan sesler mağaranın rezonansı sayesinde daha da güçlenerek mistik bir havaya bürünüyor. Bu sebepten dolayı da insanların etkilendiği düşünülüyor.

Araştırma Open Archaeology dergisinde yayımlandı.