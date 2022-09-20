'Fiona' alarmı: Ülkenin 3'te 2'si karanlığa gömüldü

20 Eylül 2022 Salı, 10:09

Karayipler’de ABD’ye bağlı bir ada ülkesi olan Porto Riko’da öncki gün kategori 1 seviyesinde karaya çıkan Fiona Kasırgası, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Kasırga nedeniyle ülkenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, birçok şehirde de su şebekeleri devre dışı kaldı.

Ülkenin 3’te 2’sinde yaşanan elektrik kesintisi sonucu 3 milyon 200 bin kişinin elektrik hizmetinden yoksun kaldığı belirtilerek, birçok şehirde de taşan nehirlerin su arıtma tesislerini etkilemesi nedeniyle temiz su hizmetinin sağlanamadığı ifade edildi.

RÜZGAR HIZI SAATTE 145 KİLOMETREYE ULAŞTI

Fiona Kasırgası, Porto Riko’da yoğun yağışlar ve saatte 145 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olurken, yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucu bin 300 kişi evlerinden tahliye edildi. Ülke genelinde birçok ana ulaşım yolunun sular altında kaldığı, bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi.

JENERATÖR PATLAMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ

Başkent San Juan’daki bir kanser hastanesinde elektrik kesintisi ve yaşanan jeneratör arızası nedeniyle hastalar transfer edilirken, ülkenin kuzeyinde yer alan Arecibo şehrinde ise jeneratörün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Elektrik dağıtım şirketi Luma tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen abonelerin yüzde 10’una yeniden hizmet sağlandığı belirtilerek, diğer abonelere birkaç gün daha elektrik hizmeti sağlanamayacağı aktarıldı.

KASIRGA DOMİNİK CUMHURİYETİ’NE İLERLİYOR

Fiona Kasırgası’nın Porto Riko’nun ardından Dominik Cumhuriyeti’ne ilerlediği aktarıldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Fiona Kasırgası’nın gücünü daha da artırarak çarşamba günü kategori 3 seviyesine ulaşacağını açıkladı.