Yunanistan'da Anastasios Bakasetas kasırgası!
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da formunun zirvesinde. UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'ın kazandığı 3 maçta da fileleri sarsan 28 yaşındaki oyuncu, takımının attığı 6 golün 4'üne doğrudan etki etti ve ilgiyi üzerine çekti.
Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın fırtınası Yunan Milli Takımı'nda sürüyor.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta 3'te 3 yaparak zirveye çıkan mavi-beyazlılarda 28 yaşındaki oyuncu, kazandıkları 3 mücadelede de skor katkısı verdi. İlk maçta Kuzey İrlanda deplasmanında 1-0 kazanan Yunanistan'ın tek golünü 39'da Bakasetas attı. Kosova deplasmanında da Yunanistan 1-0'lık skorla gülerken, gol 36'da yine Trabzonsporlu oyuncudan geldi.
GÜNEY KIBRIS'A 1 GOL 1 ASİST
Önceki akşam Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendiği karşılaşmada da perdeyi açan isim yine bordo-mavililerin yıldızı oldu. Takımını 8. dakikada öne geçiren Bakasetas bir de asist yaptı.
Öte yandan İtalyan basınının iddialarına göre, Fiorentina, Yunan yıldızı transfer etmek için 9 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
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