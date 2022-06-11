Yunanistan'da Anastasios Bakasetas kasırgası!

11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:02

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ın fırtınası Yunan Milli Takımı'nda sürüyor.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta 3'te 3 yaparak zirveye çıkan mavi-beyazlılarda 28 yaşındaki oyuncu, kazandıkları 3 mücadelede de skor katkısı verdi. İlk maçta Kuzey İrlanda deplasmanında 1-0 kazanan Yunanistan'ın tek golünü 39'da Bakasetas attı. Kosova deplasmanında da Yunanistan 1-0'lık skorla gülerken, gol 36'da yine Trabzonsporlu oyuncudan geldi.

GÜNEY KIBRIS'A 1 GOL 1 ASİST

Önceki akşam Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendiği karşılaşmada da perdeyi açan isim yine bordo-mavililerin yıldızı oldu. Takımını 8. dakikada öne geçiren Bakasetas bir de asist yaptı.

Öte yandan İtalyan basınının iddialarına göre, Fiorentina, Yunan yıldızı transfer etmek için 9 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.