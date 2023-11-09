Fırat Nehri'nin kıyısında Suriye ile ABD ordusu çatıştı

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:38

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:38

Al Mayadeen TV kanalının bildirdiğine göre, Suriye ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Deyrizor'da ABD ordusuyla çatışmaya girdi.

Çatışmaların, ABD'nin, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise saldırı düzenlemesinin ardından yaşandığı bildirildi.

Karşılıklı çatışmaların Fırat Nehri kıyısında gerçekleştiği belirtildi.

Büyük kalibreli makineli tüfekler, havan topları ve topçu birliklerinin katıldığı çatışmalara, terör örgütü YPG/PKK'nın da ABD saflarında katıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Pentagon, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise saldırı düzenlediğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise meşru müdafaa saldırısı düzenledi. Bu saldırı iki ABD F-15 uçağı tarafından bir silah depolama tesisine karşı gerçekleştirilmiştir. Bu hassas meşru müdafaa saldırısı, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı gruplar tarafından ABD personeline karşı gerçekleştirilen bir dizi saldırıya bir yanıt niteliğindedir” denildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi'ne göre, saldırıda en az dokuz kişi hayatını kaybetti.