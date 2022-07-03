Florida'da bir bölge, salyangoz istilası yüzünden karantinaya alındı

03 Temmuz 2022 Pazar, 23:34

Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı (FDACS), ilki 1969'da tespit edilen Afrika kara salyangozu istilasının tekrar görüldüğü Pasco ilçesinde bir bölgenin karantina altına alındığını duyurdu.

FDACS internet sayfasından yapılan bilgilendirmeyle, evcil hayvan olarak beslenmek üzere ABD'ye kaçak yollarla getirilerek çoğaldığı düşünülen Afrika kökenli salyangozun menenjit hastalığı taşıma riski yüzünden ilk görüldüğü New Port Richey bölgesindeki halkın durumun ciddiyeti konusunda uyarıldığı belirtildi.

İnternet sayfasında karantina bölgesinin kapsadığı alan bir haritayla gösterilirken, vatandaşlardan söz konusu salyangoza eldivensiz dokunmamaları ve FDACS yardım hattını aramaları istendi.

Bazıları 20 santime kadar büyüyebilen salyangoz türünün yılda 2 bin 500'e yakın yumurta bırakabildiği, 500'ün üzerinde farklı bitkiyle beslenebildiği ve kalsiyum ihtiyacını karşılamak için evlerin boya ve sıvalarını yediği ifade edildi.

Şimdilik belli bir alana yayılan salyangozların tamamen toplanmasının birkaç yıl sürebileceği aktarıldı.

Florida'da ilk defa 1969'da görülen istilacı Afrika kara salyangozunun bölgeden temizlenme süreci 1975'e kadar devam etti. 2011'de tekrar görülen zararlı salyangozla mücadele 2021'e kadar sürdü.