İlki olay yaratmıştı; Sessiz İstila 2'de 'Sedat Peker' ayrıntısı
Sığınmacı sorununa dikkat çeken 'Sessiz İstila' kısa filminin 2'ncisi yayınlandı. Filmde organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile özdeşleşen "Lan bırak" çıkışının yer alması dikkat çekti.
Hande Karacasu’nun sığınmacı sorununa değindiği ve gösterime girdikten kısa süre sonra olay yaratan 'Sessiz İstila' filminin ikincisi YouTube kanalında yayınlandı. Filmde AKP iktidarına göndermelerde bulunuldu.
Masraflarını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığını belirttiği ilk film, gösterime girdiği tarihte filmin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alınmış, daha sonra serbst bırakılmıştı.
Sessiz İstila 2, bu gece Karasu'nun kişisel YouTube hesabından yayınlandı. Filmde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yapılan göndermeler dikkat çekti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 'Lan bırak' sözleri de kısa filmde yer aldı.
Sessiz İstila 2 kısa filmi de ilki gibi Atatürk'e atıfla İzmir Marşı çalınarak sona erdi.
Video Haberler
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
- Bakanlık önünde ikinci protesto
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
- İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
- TV100'de canlı yayın kazası: 'Aha müdahale ettiler'
- Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- İşte gidecek bakanlar ve yeni isimler
- Okan Bayülgen hastaneye kaldırıldı
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor