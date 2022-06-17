İlki olay yaratmıştı; Sessiz İstila 2'de 'Sedat Peker' ayrıntısı

17 Haziran 2022 Cuma, 07:53

Hande Karacasu’nun sığınmacı sorununa değindiği ve gösterime girdikten kısa süre sonra olay yaratan 'Sessiz İstila' filminin ikincisi YouTube kanalında yayınlandı. Filmde AKP iktidarına göndermelerde bulunuldu.

Masraflarını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığını belirttiği ilk film, gösterime girdiği tarihte filmin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alınmış, daha sonra serbst bırakılmıştı.

Sessiz İstila 2, bu gece Karasu'nun kişisel YouTube hesabından yayınlandı. Filmde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yapılan göndermeler dikkat çekti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 'Lan bırak' sözleri de kısa filmde yer aldı.

Sessiz İstila 2 kısa filmi de ilki gibi Atatürk'e atıfla İzmir Marşı çalınarak sona erdi.