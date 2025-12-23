Flört uygulamasından soyguna: Otel tuzağına 15 yıl hapis

İngiltere’de, erkekleri otellere çekip kelepçeledikten sonra darp ederek soyan iki kadın, toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Birmingham Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, Caprice Brown ve Karissa Alfrez’in farklı tarihlerde iki erkeği flört uygulamaları üzerinden otellere çağırdığı ortaya kondu. Savcılık, sanıkların buluşmaları “seks oyunu” bahanesiyle ayarladığını belirtti.

Savcı Mark Kalpinski’nin aktardığına göre Brown, Temmuz 2020’de Badoo üzerinden iletişime geçtiği mağduru Birmingham’daki Jurys Inn oteline çağırdı. Mağdur duş sonrası odadan çıktığında bağlandı ve banka bilgileri istendi.

Bilgileri hatırlayamadığını söylemesi üzerine darbedildi. Gürültü nedeniyle komşu odadan kapıya vurulması üzerine sanıklar mağdurun cüzdanını alarak kaçtı.

Brown’un daha sonra mağdurun banka bilgilerini kullanarak yaklaşık bin sterlin değerinde bir cep telefonu satın aldığı belirtildi.

Eylül 2020’de ise Brown ve Alfrez, bu kez Tinder üzerinden bağlantı kurulan başka bir mağduru Coventry’deki Britannia Hotel’e çekti.

Savcılığa göre sanıklar mağduru kelepçeleyerek tehdit etti, çeşitli eşyalarını aldı ve kaçtı. Mağdur, kendi imkânlarıyla odadan çıkıp yardım istedi.

Brown, iki ayrı soygun, dolandırıcılık ve bir acil durum görevlisine saldırı suçlamasını kabul ederek 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alfrez ise yargılama sonunda soygun suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.

Kararı açıklayan Yargıç Simon Drew KC, sanıkların eylemlerini “son derece ağır ve rahatsız edici suçlar” olarak nitelendirdi.