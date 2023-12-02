Floyd'un katilinin 22 kez bıçaklandığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:26

George Floyd'u öldürmekten hapse atılan eski polis memuru Derek Chauvin'in hapishanede "el yapımı bir bıçakla" 22 kez bıçaklandığı ortaya çıktı.

Saldırgan mahkum John Turscak, cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Eski bir Meksika mafyası üyesi olan 52 yaşındaki Turscak, FBI ajanlarına Chauvin'e o tarihte Black Lives Matter hareketiyle sembolik bir bağlantı olarak saldırdığını söyledi.

Chauvin'i hedef almayı bir aydan fazla bir süredir düşündüğünü ve "memurların çabuk müdahale etmemesi durumunda Chauvin'i çoktan öldürmüş olabileceğini" söyledi.

2026 yılına kadar hapis cezası bulunan Turscak, üç kez saldırı suçlamasıyla karşı karşıya ve suçlu bulunması halinde 60 yıl daha hapis cezasına çarptırılabilir.

Turscak, 1990'ların sonlarında Los Angeles'ta Meksika mafyasının bir grubuna liderlik etmiş ve "Yabancı" lakabını almış.

CHAUVİN'E SALDIRI

ABD'de siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in, hapishanede bir mahkumun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, hapishanedeki çalışanların müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı ve yaralanan mahkumun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede ölmüş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.