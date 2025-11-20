Forbes, Trump ailesinin Suudi Arabistan ile 'akçeli' ilişkilerini ortaya çıkardı

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sırasında, ailesinin Suudi Arabistan ile olan iş ilişkilerini küçümseyerek, "çok az iş yaptıklarını" ifade etmişti.

Ancak Trump ailesinin, son yıllarda Suudi yatırımcılarla yaptığı milyonlarca dolarlık anlaşmalar ve projeler, dikkatleri üzerine çekiyor.

Trump’ın damadı Jared Kushner, Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan milyar dolarlık taahhütler sağlarken, Trump’ın iş bağlantıları da hızla büyüdü.

Başkanın açıklamalarına rağmen, aile üyelerinin Suudi Arabistan ile gerçekleştirdiği anlaşmalar ve elde ettikleri gelirler, kamuoyunun merakını uyandırdı.

"YALAN HABER" DEMİŞTİ

Trump, ABC News muhabirinin; 'ABD başkanlığı görevini yürüttüğü bir dönemde, ailesinin Suudi Arabistan ile iş yapmasının uygun olup olmadığını' sorması üzerine, "Yalan haber. ABC, yalan haber" şeklinde yanıt vermişti. Ardından, ailesinin iş dünyasıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve Suudi Arabistan ile yapılan işlerin 'çok az' olduğunu belirtti.

Dünyanın önde gelen iş dünyası dergilerinden Forbes'un son raporuna göre, Trump ailesi, Suudi yatırımcılarla en az dokuz iş anlaşması yaptı. Bu anlaşmalar, Trump’ın golf sahaları ve lisanslama işini içeren multimilyon dolarlık projelerden oluşuyor.

Geçtiğimiz yıl, Trump ve ailesi, Suudi Arabistan ile olan anlaşmalarından yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde etti. Bu projeler arasında Trump Tower Cidde ve Trump Plaza Cidde yer alıyor.

KUSHNER'İN BAĞLANTILARI

Öte yandan, Trump’ın damadı Jared Kushner ise, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’ndan 2021-2024 yılları arasında 2 milyar dolar değerinde sermaye taahhütleri sağladı.

Forbes’e göre, bu fonlar için yüzde 1.25 oranında bir yönetim ücreti alacak olan Kushner’in firması, bu süreçte en az 125 milyon dolar kazanacak.

Trump’ın açıklamaları, ailesinin bu ticari başarıları ile çelişiyor. Başkan, aile işlerinin çok az olduğunu söylese de, aile üyelerinin Suudi Arabistan’daki yatırımları her geçen gün büyüyor.

Bu çelişki, kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı. Trump'ın Suudi Arabistan ile olan iş ilişkilerinin, başkanlık görevinde olduğu dönemde etik sorunlara neden olup olmayacağı merak konusu.