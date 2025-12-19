Kahramanmaraş'taki 4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den kritik uyarı: '6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerler...'

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, deprem saat 16.19’da kaydedildi.
Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Göksun olduğu bildirildi.
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-12-19
Saat:16:19:08 TSİ
Enlem:38.20472 N
Boylam:36.70222 E
Derinlik:10.82 km
NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI
Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.
Görür, sarsıntının yaşandığı bölgenin 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerlerden olduğunu ifade etti.
Naci Görür, "Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş’ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri’nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında" notunu düştü.
Arkadaşlar, Karaömer-Göksun/Kahramanmaraş'ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat Depremleri'nde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında