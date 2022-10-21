Forbes yazarı Avrupa yerine Türkiye'de tatili önerdi
Forbes yazarı Larry Olmsted, Türk Lirası değer kaybettiği için Türkiye'nin Avrupa yerine daha tercih edilebilir tatil ülkesi olduğunu belirtti. Venedik yerine Kapadokya'ya tatile gittiğini belirtti.
ABD'nin önemli iş dergisi Forbes, Türk Lirası'nın değer kaybının müthiş bir tatil yapmak için "harika fırsat" olduğunu yazdı.
Larry Olmsted imzalı makalede, “Avrupa’ya pahalı tatile gitmekten bıktınız mı? Uygun fiyata harika bir tatil için Türkiye’yi düşünün” başlığı kullanıldı.
Olmsted, Avrupa'da ve ABD'de yaşanan enflasyon sebebiyle tatil maliyetlerinin yükseldiğini belirtti. Olmsted, Venedik yerine Kapadokya'yı önerdi.
Ülkeler arasında fiyat karşılaştırması yapan Olmsted, "Çoğu insan tatili sever ancak artan seyahat maliyetlerine ayak uydurmak istemez veya buna gücü yetmez. Neyse ki, harika yemekler, kültür, tarih, büyük şehirler, inanılmaz manzara ve açık hava etkinlikleri ile uygun fiyatlı bir Avrupa (veya Asya!) tatili isteyenler Türkiye'yi düşünebilir" dedi.
BİR HAFTADA TÜRKİYE TURU
Olmsted, ABD'lilerin muhteşem bir tatil yapmak için İstanbul'u seçtiğini belirtti. James Bond ve Taken filmleri ile İstanbul manzarasını övdü.
1900 doların altında harcama yapan Olmsted, bir haftalık Türkiye tatiline dair ayrıntıları paylaştı.
Forbes yazarı, “7 günde İstanbul, Kapadokya ve İzmir’e gittim. Efes antik kentine gittim, Artemis Tapınağı’nı gördüm, Kapadokya’da balon turuna çıktım. Özel rehberle Sultanahmet Camisi, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı’na gittim. Özel araçlarla transfer yaptık, en lüks otellerde kaldık. Kapadokya’da ikonik mağara otellerinde kaldım” dedi.
İKİ GÜN YERİNE BİR HAFTA TATİL
Olmsted, Venedik ile Türkiye'yi maliyet yönünden kıyasladı. Venedik'te üç gece kalmak yerine Türkiye'de bir hafta tatil yapmayı tercih etti.
"Venedik'i seviyorum, ancak lüks bir tatilin tadını çıkarabileceğiniz, birden fazla şehri ve önemli turistik yerleri ziyaret edebileceğiniz, rehberler, yurt içi uçak biletleri ve etkinliklerle en iyi otellerde kalabileceğiniz Türkiye'ye ikinci seyahatimden yeni döndüm" dedi.
Türkiye'nin konumunun seyahat etmeye uygun olduğunu belirten Olmsted, 6-24 saat arasında bir yolculuk ile İstanbul'a ulaşılabildiğini söyledi.
Olmsted ayrıca, “Bodrum’dan Kos adasına kısa bir sürede gidilebilir. Yunanistan, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri fakat bir şişe su Kos’ta 3 Euro’yken, Türkiye’de sadece 25 sent. Bu tam 12 kat fark anlamına geliyor” ifadesini kullandı.
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