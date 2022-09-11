Avustralya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü resmi tatil ilan edildi
Avustralya Başbakanı Albanese, Avustralya'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü için resmi tatil ilan edileceğini duyurdu.
Avustralya'da, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü için ulusal yas günü olarak bir defaya mahsus resmi tatil yapılacağı duyuruldu.
The Guardian'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya’da 22 Eylül’deki devlet cenazesinin ardından Kraliçe Elizabeth’in ölümü için ulusal yas gününde resmi tatil yapılacağını söyledi.
Albanese,"İnsanların Kraliçe Elizabeth'in vefatına saygı göstermelerine izin vermek için bir defaya mahsus ulusal bir resmi tatil olacak" dedi.
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