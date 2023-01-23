Forbes'un '50 yaş üstü 50 kadın' listesinde 2 Türk yer aldı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:48

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:27

Ekonomi dergisi Forbes, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da (EMEA) 50 yaşı geçen en başarılı kadınları bir araya getirdiği "50 over 50" listesinin ikincisini yayınladı.

Gülden Türktan ve Gamze Cizreli, dünyaca ünlü derginin iş dünyası, siyaset, sivil toplum ve bilim gibi alanlardan seçtiği kadınlar arasında yer aldı.

Başarılı kadınların isimlerinin yanında kariyerlerini de paylaşan Forbes, Gülden Türktan ve Gamze Cizreli hakkında şunları yazdı;

GÜLDEN TÜRKTAN

"Gülden Türktan, tüm G20 ülkeleri için ekonomik büyümeyi ve cinsiyet kapsayıcı iş dünyasını desteklemeyi görev edinmiştir. G20'nin kadın odaklı sosyal yardım grubu W20 (Kadın 20)'nin kurucu başkanı olan Türktan, kadınlar ve düzenlemelerle ilgili kamu politikası konularında düzenli olarak konuşmalar yapıyor. İstanbul merkezli politika lideri, işyerinde kadınlar için bir fırsat eşitliği programı olan FEM'in oluşturulmasına da yardımcı olmuştur."

GAMZE CİZRELİ

"Türkiye'nin önde gelen restoran girişimcilerinden biri olan Cizreli, Türkiye'de 12, Dubai'de 3 şehirde 69 restoran işleten ve Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Kuveyt'te de faaliyet gösteren BigChefs'i yönetmektedir. Cizreli daha önce kahve dükkanı işletmesi Cafemiz, pastane ve fırıncılık girişimi Kuki House ve Uzak Doğu mutfağı girişimi Quick China gibi çeşitli gıda konaklama işletmelerini yönetti. 2005'te boşandı ve her şeye yeniden başladı. Banka kredisi alarak 2007 yılında BigChefs Cafe & Brasserie'yi kurdu ve bugün işletme 3.500'den fazla çalışanı istihdam ediyor. Instagram'da 130.000'den fazla takipçisi olan Cirelli, Kagider, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Türkiye Restoran ve Eğlence Derneği'nin yönetim kurullarında yer almaktadır."