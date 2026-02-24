Fransa-ABD hattında kriz: ABD'li büyükelçiye diplomatik fren

ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı çağrıya katılmayınca iki ülke arasında diplomatik gerilim yaşandı.

Fransız hükümeti, ABD yönetiminin ülkedeki aşırı sol şiddete ilişkin açıklamalarının ardından Kushner’in Fransız hükümet yetkililerine doğrudan erişimini sınırlandırdı.

Gerilim, 23 yaşındaki aşırı sağcı öğrenci Quentin Deranque’ın ölümünün ardından başladı. Deranque’ın aşırı sol görüşlü kişiler tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralandığı ve kısa süre sonra yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayla ilgili altı şüpheli hakkında adam öldürme soruşturması yürütülüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, olay sonrası yaptığı açıklamada Fransa’da şiddet yanlısı aşırı sol hareketlerin arttığını ve bunun kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu savundu.

FRANSA'DAN SERT YANIT

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ABD’nin açıklamalarına tepki göstererek ülkesinin dışarıdan “ders almaya ihtiyacı olmadığını” belirtti.

Barrot, Kushner’i pazartesi akşamı görüşmeye çağırdı ancak büyükelçinin toplantıya katılmayıp yerine üst düzey bir diplomat göndermesi tepkiyi artırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, alınan kararı “bir büyükelçiden beklenen temel diplomatik hassasiyetlerin anlaşılmaması” şeklinde gerekçelendirdi.

Kushner’ın diplomatik görevlerini sürdürmesine izin verilirken, Fransız hükümet üyeleriyle doğrudan temas kurma imkânının kısıtlandığı belirtildi. Bu adım, Paris’in Washington’a verdiği güçlü bir diplomatik mesaj olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da kısa süre önce İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin olayla ilgili açıklamalarına tepki gösterdiği ve Avrupa’daki siyasi tartışmanın genişlediği kaydedildi.

Fransa’da öğrenci Deranque’ın ölümü üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede uluslararası diplomatik krize dönüşmüş durumda.