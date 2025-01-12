Fransa, Afrika'daki bir askeri üssü daha terk etti

Fransa ile Çad arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransız askerleri Çad'ın Abeche şehrindeki Abeche Askeri Üssü'nü de tahliye etti.

Fransa, Afrika'daki bir askeri üssü daha terk etti
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AA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:36

Abeche Askeri Üssü'nde düzenlenen teslim törenine birçok Fransız ve Çadlı yetkili katıldı.

Abeche Valisi Bachar Ali Souleymane, törende yaptığı konuşmada, "Bu tarihi karar, Çad'ın savunma ve güvenlik güçlerine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir" dedi.

Törenin ardından, Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Abeche Askeri Üssü'nün Çad ordusuna devir teslim anlaşması taraflarca imzalandı.

Üste bulunan 120 Fransız askerinden 90'ı ülkeyi terk ederken, kalan askerlerin de 31 Ocak'a kadar ülkeden ayrılması planlanıyor.

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü, Çad ordusuna 26 Aralık'ta teslim edilmişti.

Başkent Encemine'deki Adji Kossei Üssü'nün de 31 Ocak'ta Çad ordusuna teslim edilmesiyle Fransa'nın Çad'daki askeri varlığının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor.


Etiketler: #fransa #Çad

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