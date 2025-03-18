Fransa, Almanya sınırındaki hava üssüne nükleer silah konuşlandıracak

Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:35

Güncelleme: 18.03.2025 - 17:40

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer savaş başlığı taşıyan süpersonik füzelerin 2035 yılında Almanya sınırındaki bir hava üssünde konuşlandırılacağını söyledi.

Luxeuil-Saint Sauveur hava üssüne 1.5 milyar Euro yatırım yapılacağını açıklayan Macron, “2035 yılına kadar yaklaşık 2,000 askeri ve sivil personel ile üssün büyüklüğü iki katına çıkacak” dedi.

Macron, üssün “nükleer caydırıcılıktaki yerini yeniden kazanacağını” belirtti.

Macron, “İki Rafale filosunu barındırmak için büyük yatırımlar planlanıyor. Savaştan kaçınmak istiyorsak, ülkenin ve kıtanın kendini savunmaya, donatmaya ve hazırlamaya devam etmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

Macron, şöyle devam etti:

"Bu, üssün faaliyetlerinde köklü bir değişiklik, operasyonel ve yaşam altyapısını uyarlamak için büyük bir modernizasyon projesi. Luxeuil'ün tarihi nükleer görevi devam edecek. Üs, 2035 yılında Rafale'nin bir sonraki versiyonu ve süpersonik nükleer füze ile donatılacak ilk üs olacak.”

Macron ayrıca, Fransız hükümetinin jeopolitik “kırılma noktası” karşısında kararlaştırılan yeni savunma yatırımlarının bir parçası olarak hava kuvvetleri için “Rafale siparişlerini arttıracağını ve hızlandıracağını” duyurdu.