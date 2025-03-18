Nijer, Fransa ile bağlarını koparıyor: Frankofon Örgütü'nden resmen çekildi

Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:27

Güncelleme: 18.03.2025 - 15:27

Nijer, eski sömürgeci güç Fransa ile bağlarını tamamen koparma yolunda önemli bir adım atarak, Uluslararası Frankofoni Milletler Örgütü'nden (OIF) resmen çekildi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Nijerya hükümeti bağımsız olarak Nijer'i Uluslararası Frankofoni Örgütü'nden çekmeye karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Bu karar, Niamey'deki askeri yönetimin OIF’yi, Fransız çıkarlarını savunan siyasi bir araç olarak gördüğü iddiaları sonrası geldi.

FRANSA İLE KOPUŞ DEVAM EDİYOR

Fransızca konuşan ülkeler arasında işbirliği ve demokrasi teşvikini amaçlayan OIF, Nijer’de Temmuz 2023’te gerçekleşen askeri darbenin ardından anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla Aralık 2023’te ülkenin üyeliğini askıya almıştı.

Ancak Nijer, askeri yönetimin Fransa ile tüm bağları kesme politikası kapsamında OIF’ten tamamen çekilmeyi tercih etti.

Askeri hükümet, darbeden sonra Fransız askerlerini sınır dışı etmiş, Fransızca yerine yerel lehçeleri öne çıkarmış ve ülkenin Fransız besteciler tarafından yazılan milli marşını değiştirerek 'Anavatanın Onuru' adlı yeni bir marş kabul etmişti.

FRANSA'YA KARŞI SAHEL İTTİFAKI GÜÇLENİYOR

Nijer’in bu kararı, bölgede Fransa karşıtı politikalar izleyen Burkina Faso ve Mali ile ittifakını pekiştiriyor.

Üç ülke, Ocak ayında ECOWAS’tan (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) çekilerek, Fransa’nın bölge üzerindeki etkisini kırmaya yönelik ortak adımlar atmaya başlamıştı.

Askeri yönetimler, Fransa’yı askeri başarısızlık ve iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak savunma anlaşmalarını iptal etmiş ve yerel dilleri resmi dil olarak kabul etme yoluna gitmişti.

Nijer’in OIF’ten çekilmesi, Afrika’da Fransa’nın etkisinin giderek azaldığını ve eski sömürgelerin bağımsızlıklarını pekiştirme yolunda önemli adımlar attığını gösteriyor.

ULUSLARARASI FRANKOFONİ ÖRGÜTÜ

Uluslararası Frankofoni Örgütü (OIF), Fransızcanın geçer dil olduğu, nüfusunun önemli bir bölümünün frankofon olduğu ya da Fransız kültürüne belli bir bağı olan ülkelerin ve bölgelerin temsil edildiği uluslararası bir örgüttür.

Örgüte 88 devlet ve hükûmet üyedir. Bu üyelerden 54'ü tam üye, 7'si kısmi üye, 27'si gözlemci üyedir. 1970'te kurulan örgüt, égalité, complémentarité, solidarité (eşitlik, bütünleyicilik ve dayanışma) sloganını kullanır.

İlk önce yalnızca Fransızca konuşan ülkelerden oluşan küçük bir örgüt olarak kurulmuş ancak zamanla üye devletlerin kültür, bilim, ekonomi, adalet ve barış alanlarında iş birliği yaptığı uluslararası bir örgüte dönüşmüştür.