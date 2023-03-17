Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik yasası için mecliste yeterli oya sahip değiliz
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı kabul ettirmek için Ulusal Meclis'te yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu için bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye sokmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Borne, emeklilik reformuna ilişkin tasarıyı Ulusal Meclis'te kabul ettirmek için yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti.
Son ana kadar tasarı için mecliste yeterli çoğunluğu bir araya toplamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kendisinin bu reform için aslında mecliste oylamaya gitmiş olmayı istediklerini belirtti.
Borne, tasarının ilk haliyle sabah Senato tarafından onaylanan nihai hali arasında fark olduğuna dikkati çekti.
"ÖFKELİ DEĞİLİM, ŞOKE OLDUM"
Meclis genel kurulunda anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koyduğunu açıkladığı sırada muhalefet sıralarından yükselen yuhalamalara ilişkin Borne, "Öfkeli değildim. Şoke oldum" dedi.
Ulusal Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan Borne hükümeti, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının oylamadan geçirme kararı almıştı.
Borne'nin konuşması sırasında meclisteki muhalefet sıralarından yuhalamalar yükselirsen muhalefet milletvekilleri Fransız Ulusal Marşını okumuştu.
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