Fransa Başbakanı Lecornu bütçe takvimi öncesi büyük baskı altında

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, cumartesi günü görevine ikinci kez başlarken ciddi bir siyasi belirsizlikle karşı karşıya. Lecornu, pazartesiye kadar 2026 bütçe taslağını sunmak zorunda; ancak bu süre içinde hem yeni kabinesini kurması hem de güvenoyu tehdidiyle yüzleşmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma gecesi istifasından sadece birkaç gün sonra Lecornu’yu yeniden başbakanlığa atadı. Lecornu, geçtiğimiz hafta istifasını duyururken 'derin şekilde bölünmüş bir parlamentoda' daraltılmış bütçeyi geçirebilecek bir hükümet kurmanın 'imkânsız' olduğunu söylemişti.

27 gün süren ilk başbakanlık dönemiyle modern Fransız tarihinde en kısa süre görevde kalan isim olan Lecornu’nun, bu kez görevde daha uzun kalıp kalamayacağı da belirsiz.

Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron

MUHALEFETTEN 'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISI

Macron’un, Lecornu’yu yeniden atama kararı, muhalefet cephesinde büyük tepki topladı.

Sol, aşırı sol ve aşırı sağ partiler, hükümeti düşürmek için gensoru oylamasında birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Bu durum, Lecornu’yu potansiyel olarak yalnızca Sosyalist Parti’nin desteğine bağımlı hale getirdi. Ancak sosyalist liderler şimdilik sessizliğini koruyor.

Muhalif liderler, ülkenin son on yılların en ağır siyasi krizinden çıkış yolunun ya 'erken genel seçim' ya da 'Cumhurbaşkanı Macron’un istifası' olduğunu savunuyor.

SON TARİH: 13 EKİM

Lecornu’nun önünde zorlu bir takvim var: Pazartesi günü, önce kabinesine, ardından meclise 2026 bütçe taslağını sunmak zorunda.

Bu da en azından maliye, bütçe ve sosyal güvenlik bakanlarının o tarihe kadar atanmasını zorunlu kılıyor.

Ne Elysee Sarayı ne de başbakanlık (Matignon), yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı ya da kimlerin yer alacağına dair bir bilgi paylaştı.

Lecornu, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, yeni hükümetine katılacak isimlerin, "2027 seçimlerinde Macron’un halefi olma hırslarından vazgeçmeleri gerektiğini" belirtti.

Bu mesaj, Fransa’nın uzun süredir süregelen azınlık hükümetleri krizine ve parlamentodaki çekişmelere bir gönderme olarak yorumlandı. Lecornu ayrıca 'yenilenme ve çeşitliliğe dayalı bir kabine' sözü verdi.

SOSYALİSTLERDEN 'MİLYARDERLERE VERGİ' TALEBİ

Lecornu, taslak bütçenin ayrıntılarını henüz açıklamadı. Ancak istifasının ardından yaptığı açıklamada, bütçe açığının 2026’da GSYH’nin yüzde 4,7 ile 5’i arasında olmasının hedeflendiğini belirtmişti.

Bu oran, selefinin hedeflediği yüzde 4,6’dan daha yüksek, ancak mevcut yıl için öngörülen yüzde 5,4’lük açığın altında kalıyor.

Sosyalistlerin desteği karşılığında hükümetin, Macron’un emeklilik reformunu yürürlükten kaldırması ve milyarder vergisi getirmesi yönünde iki temel talebi bulunuyor.

Lecornu’nun bu taleplere nasıl yaklaşacağı, hükümetinin ömrünü belirleyebilir.