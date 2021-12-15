Fransa, bir Afrika sömürgesini daha terk ediyor

15 Aralık 2021 Çarşamba, 13:01

Fransa, 9 yıldır Mali’de konuşlanan askerlerini geri çekmeye başlamasının ardından dün Timbuktu şehrinde görevli askerlerini de bölgeden çekti. Askeri üste konuşlanan 150 askerin de ayrılmasının ardından üsteki Fransız bayrağı indirilerek yerine Mali bayrağı asıldı.

Fransa’nın Mali’deki Barkhane Operasyonunda görevli General Etienne du Peyroux, Fransa’nın artık bölgede "farklı bir şekilde mevcut olacağını” söylerken, Barkhane Operasyonunun amacının Mali’nin gücünü, her zaman ortaklık içinde kendilerine teslim etmek olduğunu ifade etti. Fransız ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Mali’nin bölgede Birleşmiş Milletlere bağlı yaklaşık 2 bin 200 askerden oluşan bir birliğin kalıcı olarak konuşlandırıldığını söyledi.

ORDU HALA ÜLKEDE

Fransız Ordusu, Mali’deki üslerin tahliyesini gerçekleştirdi ancak Gao kentinden henüz çekilmedi. Mali’de Şubat ayında demokratik bir seçim yapılması bekleniyor ancak Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu (EKOWAS), Ocak ayına kadar bölgede ilerleme kaydedilmediği takdirde ek yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağını açıkladı.

FRANSA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Mali’de 2012 yılında ayrılıkçı bir grubun başlattığı silahlı çatışmalar bölgede büyük bir kriz başlatmış, Burkino Faso ve Nijer’de dahil olmak üzere komşu ülkelere yayılan çatışmada, bölgede güvenlik sorunu yaşanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2 Şubat 2013’te Mali’de askeri harekatın başladığını ilan etmişti.

