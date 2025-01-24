Fransa'da tartışmalı bütçe tasarısı kabul edildi

Yayınlanma: 24.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:33

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun selefi merkez sağcı Michel Barnier'nin koltuğuna mal olan tartışmalı 2025 Bütçe tasarısı Senato'da oylamaya sunuldu.

Dün yapılan oylamada 105 "hayır" oyuna karşı 217 "evet" oyuyla kabul edilen 2025 Bütçesi'ne sağcı ve merkez sağcı Senatörler destek verdi. 22 Senatör çekimser oy kullandı.

Senatoda sosyalist, çevreci ve komünistlerin desteğini alamayan 2025 Bütçesi'ne aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili Senatörler de karşı çıktı.

Bütçe tasarısı 30 Ocak'ta 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan karma komisyonunun önüne gelecek. Komisyon, parlamentonun 2 kanadını oluşturan Senato ve Meclis arasında bütçe tasarısında ortak bir metinde uzlaşma sağlamaya çalışacak.

Hükümet, bu yılki bütçe kapsamında 32 milyar avroluk tasarruf hedefine ulaşmak istiyor.

Geçen yıl Fransa'da yapılan erken genel seçimlerinin ardından, seçimin kaybedenlerinden merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinden Michel Barnier başbakan olarak atanmıştı.

Mecliste 2025 Bütçe tasarısı konusunda uzlaşı sağlayamayan muhalefetteki solcular ve aşırı sağcılar, zaten kırılgan olan Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Önerge, 4 Aralık'ta 331 milletvekilinin desteğini almış böylece hükümeti düşürmek için yeterli sayı olan 288 aşılmıştı. Ülkede 62 yıl aradan sonra ilk kez bir hükümet muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 13 Aralık'ta Bayrou'yu başbakan olarak atamıştı.