Fransa çalkalanıyor: Élysée Sarayı’nda hırsızlık skandalı

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Élysée’de görev yapan bir gümüş sofra görevlisi (argentier), saraya ait “kültürel miras niteliğindeki taşınır malları” çaldığı iddiasıyla yargılanıyor.

Fransız savcılığı, yaklaşık 100 parça değerli gümüş ve sofra eşyasının kaybolduğunu, daha sonra şüphelinin dolabında, aracında ve evinde bulunduğunu açıkladı.

Savcılık açıklamasına göre Élysée Sarayı koleksiyonundan kaybolan eserler arasında bakır tencereler, Sèvres porselenleri, René Lalique imzalı bir figür ve Baccarat şampanya kadehleri bulunuyor. Tüm parçaların soruşturma kapsamında geri alındığı bildirildi.

Olay, Fransa’da son aylarda yaşanan Louvre’daki soygun ve Paris Doğa Tarihi Müzesi’ndeki hırsızlık gibi vakaların ardından kamuoyunda yankı uyandırdı. Savcılık, Élysée’deki hırsızlığın dışarıdan değil, “içeriden” gerçekleştirildiğini vurguladı.

Hırsızlık, bir saray görevlisinin kayıp eşyaları bildirmesiyle ortaya çıktı. İlk tespitlere göre kaybolan parçaların toplam değeri 15 bin ila 40 bin avro arasında.

Ardından Fransa devletine ait Sèvres Porselen Fabrikası yetkilileri, kendilerine özgü bazı parçaların internet üzerinden açık artırmaya çıkarıldığını fark etti. Bunlar arasında Hava Kuvvetleri damgalı bir tabak ve halka satılmayan kül tablaları da yer aldı.

Soruşturma sırasında şüphe, sarayın gümüş ve sofra takımlarından sorumlu olan argentierlerden birine yöneldi.

Savcılığa göre şüpheli, uzun süredir “azalan envanterlerden” sorumluydu ve aynı zamanda online açık artırma şirketi yöneticisi olan partneriyle birlikte yaşıyordu. Kayıp eşyaların bir kısmı bu evde bulundu.

GÖZALTI VE DAVA SÜRECİ

Şüpheli ile birlikte partneri salı günü gözaltına alındı, perşembe günü hâkim karşısına çıkarıldı. Çalıntı eşyaları satın aldığı iddia edilen üçüncü bir kişi hakkında da dava açıldı.

Sanıklar, Şubat sonu yapılacak duruşmaya kadar adli kontrolle serbest bırakıldı; açık artırma sitelerini kullanmaları ve görev yerlerine gitmeleri yasaklandı.

Şüpheliler, “taşınır kültürel miras hırsızlığı” ve nitelikli suç eşyası satın alma suçlarından yargılanacak. Bu suçlar için 10 yıla kadar hapis ve 150 bin avroya kadar para cezası öngörülüyor.

Élysée Sarayı’na göre argentierler, yalnızca sarayda bulunan özel bir görevli grubu. Yüzlerce yıllık gümüş, porselen ve kristal eşyaların bakımından sorumlu olan bu görevliler, sofraları kuruyor ve parçaları elle yıkayarak koruyor.

Saray, Fransız sofra kültürünün UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer aldığını hatırlatıyor.

Öte yandan Élysée Sarayı’nda şu anda argentier pozisyonu için yeni personel arandığı da bildirildi.