Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Belarus, 2020'de NATO ile müzakere halindeydi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'un 2020'de NATO'ya olası katılım konusunda gizli görüşmeler yaptığını iddia ederek, Avrupa'nın 2020'den bu yana Minsk'e yönelik tedbirsiz politikasının ülkenin Rusya'ya yönelmesine katkıda bulunduğunu savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:18
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Belarus, 2020'de NATO ile müzakere halindeydi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bratislava'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumunda konuştu.

Emmanuel Macron, Belarus makamlarının birkaç yıl önce NATO'ya olası katılım konusunda gizli görüşmeler yaptığını iddia etti.

Macron'a göre Avrupa'nın 2020'den bu yana Minsk'e yönelik tedbirsiz politikası Belarus'un Rusya'ya yönelmesine katkıda bulundu.

"(Belarus'a) 2020'de yaptırımlar uygulayarak çok net kararlar aldık. Ancak samimi olalım: Belarus'u ve siyasi sistemini Rusya'ya doğru ittik" diyen Macron, Belarus makamlarının önceki yıllarda "Batı'ya yakınlaşmaya" çalışmış olabileceğini ima etti. 

Macron'un ifadesine göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve yönetiminin temsilcileri Batılı siyasetçilerle yaptıkları gayrı resmi görüşmelerde "Moskova'dan korktuklarını" söylemişlerdi.

Macron ayrıca, "Başkan ve yönetiminin bir kısmı NATO'ya katılmak istiyordu ve Rusya'ya karşı çok temkinliydi" diye konuştu.

Belarus'tan, Macron'un açıklamalarına yönelik bir cevap gelmedi.


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