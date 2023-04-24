Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gıda fiyatları, yaz sonuna kadar yüksek kalacak

Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:32

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:32

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien gazetesine konuştu.

Emmanuel Macron, Fransa'da gıda fiyatlarının "yaz sonuna kadar yüksek" kalacağını söyledi.

Macron, "Dürüst olacağım, gıda fiyatları yaz sonuna kadar yüksek kalacak" ifadelerini kullandı.

Macron, aynı zamanda Fransa'da asgari ücretin artmaya devam ettiğini, "bunu diğer ücretlerin takip etmesi gerektiğini" ve bunun şu anda hükümette tartışılan konulardan biri olduğunu belirtti.

UKRAYNA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapacağına söz veren Macron, "Bizim görevimiz Ukrayna'nın tüm gücümüzle direnmesine yardımcı olmak, Rusya'nın kazanmasına ve bu çatışmanın genişlemesine izin vermemek... Bu savaşın genişlememesi için her şeyi yapacağız" dedi.

Daha önce Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (Insee) Fransa'da yıllık enflasyonun Mart ayı sonunda %5.7 olduğunu bildirmişti. Gıda fiyatları Mart ayında bir önceki yıla göre %15.9 oranında artış gösterdi.

Mart ayı başında Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransızları gıda enflasyonundan korumak için Haziran ayına kadar geçerli olacak yeni tedbirler açıkladı.