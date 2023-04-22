Fransa'da mahkeme, 1980'deki sinagog baskınına ilişkin davada kararını verdi

Yayınlanma: 22.04.2023 - 09:54

Güncelleme: 22.04.2023 - 09:54

Le Monde gazetesinin haberine göre, Paris Ağır Ceza Mahkemesi, başkentte 1980 yılında Copernic Sokağı'ndaki sinagoga düzenlenen baskınla ilgili davada kararını verdi.

Dava kapsamında gıyabında yargılanan Lübnanlı ve Kanadalı Hassan Diab mahkemece suçlu bulundu.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Diab hakkında mahkeme ayrıca tutuklama emri verdi.

Mahkemeye katılmayan Diab, Kanada'da yaşıyor.

2014'TE FRANSA'YA İADE EDILMIŞ VE 2018'DE KANADA'YA DÖNMÜŞTÜ

Ottawa Üniversitesi Öğretim Üyesi iken Fransız makamlarının talebi üzerine 4 kişinin öldüğü Paris'teki sinagog baskınının sorumlularından olduğu şüphesiyle Kasım 2008'de Quebec'te tutuklanan Hassan Diab, Kanada Yüksek Mahkemesinin davayı reddetmesinden sonra 2014'te Fransa'ya iade edilmişti.

Hakkındaki suçlamaları ilk günden itibaren reddeden Diab, saldırı gerçekleştiğinde Fransa'da olmadığını ve o sırada Beyrut'ta bulunduğunu gösteren kanıtlara rağmen tutuklanmıştı.

Ardından Fransa'da serbest bırakılan Diab, 2018'de Kanada'ya dönmüştü.

OLAY

Fransa'nın başkenti Paris'te Copernic Sokağı'ndaki sinagoga 3 Ekim 1980'de düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

Sinagog önüne park eden bir motosiklete konulan çantadaki bombanın patladığı sırada sinagogda Şabat akşamı olduğu için 300'ün üzerinde kişi bulunuyordu.