Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'a saldırılar uluslararası hukuka aykırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'a saldırılar uluslararası hukuka aykırı

4.03.2026 10:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'a saldırılar uluslararası hukuka aykırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin, “İran’a yönelik saldırılar uluslararası hukukun sınırları dışında gerçekleştirildi ve bunu onaylayamayacağız” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında Orta Doğu’daki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan harekatını eleştiren Macron, “ABD ve İsrail, askeri operasyonlar başlatmaya karar verdi. Bu operasyonlar uluslararası hukuk çerçevesinin dışında gerçekleştirildi ve bunu onaylamamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Saldırıları onaylamadığını belirtmesine karşın krizin tırmanmasında birincil sorumluluğun İran'da olduğunu savunan Macron, konuşmasında İsrail'e de uyarılarda bulundu. Macron Lübnan'a yönelik olası bir kara harekatının "stratejik bir hata ve çok tehlikeli bir tırmanış olacağını" kaydetti.

DOĞU AKDENİZ'E UÇAK GEMİSİ SEVK EDİLDİ

Bölgedeki güvenlik tedbirlerini de artırdıklarını duyuran Macron, Fransız vatandaşlarını, bölgedeki müttefik ülkeleri ve deniz ticaret yollarını korumak amacıyla ordunun harekete geçtiğini bildirdi.

Macron, bu kapsamda Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'e sevk ettiklerini açıkladı.

İlgili Konular: #Emmanuel Macron

İlgili Haberler

ABD İran’da umduğunu bulamadı mı: ‘Öngörüler tutmadı, İsrail ile ABD çekişiyor’
ABD İran’da umduğunu bulamadı mı: ‘Öngörüler tutmadı, İsrail ile ABD çekişiyor’ Amerikan siyasetini yakından takip eden hukukçu Yunus Emre Erdölen, İran savaşıyla ilgili Cumhuriyet’e konuşarak, “Bence Trump ve Amerika, önlerine sunulan istihbarat raporlarından farklı bir İran'la karşı karşıya. ABD sorumluluğu İsrail’e atıyor, İsrail savaşın uzamasını istiyor. Savaşın gidişatını ABD-İsrail dengeleri belirleyecek, çok uzayacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı’nın durma noktasına gelmesini Enerji Uzmanı Dr. Mühdan Sağlam Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘ABD, İran'ın misillemelerini bu kadar üst perdeye taşıyacağını öngörmüyordu’
Hürmüz Boğazı’nın durma noktasına gelmesini Enerji Uzmanı Dr. Mühdan Sağlam Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘ABD, İran'ın misillemelerini bu kadar üst perdeye taşıyacağını öngörmüyordu’ Enerji uzmanı Mühdan Sağlam, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin azalması ile ilgili Cumhuriyet’e konuşarak, “Şu anda Boğaz’da bir tıkanma var. Bunu tespit etmek gerekiyor. Piyasalarda ciddi dalgalanmalar var, ABD’nin de üzerinde bir baskı var. Benim edindiğim izlenim, ABD, İran'ın misillemelerini bu kadar üst perdeye taşıyacağını öngörmüyordu” dedi. Sağlam, petrol fiyatlarının artmasıyla bağlantılı olarak Türkiye’de 7-8 milyar dolar ek cari açığın oluşabileceğini de söyledi.
İsrail duyurdu: İran genelinde geniş çaplı hava saldırısı
İsrail duyurdu: İran genelinde geniş çaplı hava saldırısı İsrail ordusu (IDF), İran genelinde “geniş çaplı bir saldırı dalgası” başlatıldığını duyurdu. Açıklamada saldırıların füze fırlatma noktaları, hava savunma sistemleri ve İran’a ait askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.