ABD Başkanı Biden, Ukrayna gerilimi için NATO'nun hazır olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

AA
08 Şubat 2022 Salı, 00:00
ABD Başkanı Biden, Ukrayna gerilimi için NATO'nun hazır olduğunu belirtti
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

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