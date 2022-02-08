ABD Başkanı Biden, Ukrayna gerilimi için NATO'nun hazır olduğunu belirtti

08 Şubat 2022 Salı, 00:00

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

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