ABD Başkanı Biden, Ukrayna gerilimi için NATO'nun hazır olduğunu belirtti
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz" ifadelerine yer verdi.
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