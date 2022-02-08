Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'zirve' çağrısı

08 Şubat 2022 Salı, 16:17

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Salı günü yaptığı açıklamada, Fransız lider Emmanuel Macron ile Kiev'de görüştükten sonra Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle yakında bir zirve düzenlemeyi beklediğini söyledi.

Doğu Ukrayna'da alevlenen ihtilafı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelere atıfta bulunan Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, "Yakın gelecekte... Normandiya dörtlüsünün liderleri arasında bir sonraki görüşmeleri yapabileceğimizi umuyoruz" dedi.