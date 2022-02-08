Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'zirve' çağrısı

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya, Fransa ve Almanya ile birlikte bir zirve beklediğini söyledi.

AFP
08 Şubat 2022 Salı, 16:17
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'zirve' çağrısı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Salı günü yaptığı açıklamada, Fransız lider Emmanuel Macron ile Kiev'de görüştükten sonra Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle yakında bir zirve düzenlemeyi beklediğini söyledi.

Doğu Ukrayna'da alevlenen ihtilafı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelere atıfta bulunan Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, "Yakın gelecekte... Normandiya dörtlüsünün liderleri arasında bir sonraki görüşmeleri yapabileceğimizi umuyoruz" dedi.


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