Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Körfez gezisine çıkıyor

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Macron’un bugün başlayan Körfez turuna, savunmadan enerjiye kadar bir çok sektörde faaliyet gösteren Fransız firmalarının temsilcileri de katılıyor. Airbus, Thales, Safran, Air Liquide, Dassault ve EDF gibi Fransa’nın uluslararası firmalarının yöneticilerinin de yer alacağı gezide Macron’a, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Savunma Bakanı Florence Parly de eşlik edecek.

GEZİ ÖNCESİ RİYAD’A ÖVGÜ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden bu yana Riyad’a giden ilk Batılı lider olacak olan Macron’un ziyareti sırasında çok sayıda anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Macron’un ziyareti öncesinde Fransız cumhurbaşkanlığından bir kaynak Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’da “kilit rol” oynadığı mesajını paylaştı. Macron ziyareti çerçevesinde Kaşıkçı’nın katledilmesi emrini verdiği suçlamalarının hedefindeki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la İran’ın nükleer dosyasından, Lübnan’a, Yemen’den Irak’a kadar pek çok başlıkta görüşecek. Kimi kaynak görüşmede, “Suudi Arabistan ile de Kaşıkçı cinayeti ve insan hakları konularının da gündeme geleceğini” aktardı. Ayrıca El Ula şehrindeki arkeolojik kazılar çerçevesinde iki ülke arasında başlayan işbirliğinin güçlendirilmesi bekleniyor. Fransa Savunma Bakanlığı sözcüsü ziyaret öncesinde, iki ülkenin savunma işbirliği alanındaki bağlarının da güçlü olduğunu vurguladı. Reuters’ın haberine göre BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Fransa ile “önemli anlaşmaların imzalanacağını” ancak “Noel hediyesini bozmak istemediğini” söyledi.