Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Körfez gezisine çıkıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ı kapsayan iki günlük stratejik Körfez gezisine çıkıyor.
Macron’un bugün başlayan Körfez turuna, savunmadan enerjiye kadar bir çok sektörde faaliyet gösteren Fransız firmalarının temsilcileri de katılıyor. Airbus, Thales, Safran, Air Liquide, Dassault ve EDF gibi Fransa’nın uluslararası firmalarının yöneticilerinin de yer alacağı gezide Macron’a, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Savunma Bakanı Florence Parly de eşlik edecek.
GEZİ ÖNCESİ RİYAD’A ÖVGÜ
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden bu yana Riyad’a giden ilk Batılı lider olacak olan Macron’un ziyareti sırasında çok sayıda anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Macron’un ziyareti öncesinde Fransız cumhurbaşkanlığından bir kaynak Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’da “kilit rol” oynadığı mesajını paylaştı. Macron ziyareti çerçevesinde Kaşıkçı’nın katledilmesi emrini verdiği suçlamalarının hedefindeki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la İran’ın nükleer dosyasından, Lübnan’a, Yemen’den Irak’a kadar pek çok başlıkta görüşecek. Kimi kaynak görüşmede, “Suudi Arabistan ile de Kaşıkçı cinayeti ve insan hakları konularının da gündeme geleceğini” aktardı. Ayrıca El Ula şehrindeki arkeolojik kazılar çerçevesinde iki ülke arasında başlayan işbirliğinin güçlendirilmesi bekleniyor. Fransa Savunma Bakanlığı sözcüsü ziyaret öncesinde, iki ülkenin savunma işbirliği alanındaki bağlarının da güçlü olduğunu vurguladı. Reuters’ın haberine göre BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Fransa ile “önemli anlaşmaların imzalanacağını” ancak “Noel hediyesini bozmak istemediğini” söyledi.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Ahmet Hakan'dan Arınç'a yanıt: Kaset faresi dostların...
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Mansur Yavaş'tan ikinci açıklama
- Benzine bir zam daha
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Bir zam da sigaraya