Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sebastien Lecornu'yu yeni başbakan olarak atadı

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Lecornu'yu yeni başbakan olarak atadığı belirtildi.

Açıklamada, Macron'un Lecornu'ya, Parlamentoda temsil edilen tüm siyasi güçlerle görüşerek ülke için bir bütçe kabul ettirmesi ve gelecek ayların kararları için gerekli anlaşmaları inşa etmesi görevini verdiği bildirildi.

Lecornu'nun yürüteceği istişarelerin ardından yeni hükümetin isimlerini Macron'a sunmasının istendiği kaydedilen açıklamada, "Başbakan'ın eylemleri, bağımsızlığımızın ve gücümüzün savunulması, Fransız halkına hizmet edilmesi ve ülkenin birliği için siyasi ve kurumsal istikrarın sağlanması ilkeleri tarafından yönlendirilecektir" ifadesine yer verildi.

LECORNU KİMDİR?

Fransa'da dün düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev alan Lecornu, Val-d'Oise vilayetinde 1986'da doğdu, siyasi hayatına henüz 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başladı.

Lecornu, 27 yaşındayken Vernon kentinin belediye başkanı seçildi, Macron'un cumhurbaşkanı olduğu 2017'den bu yana farklı bakanlıklarda görev yaptı.

Sebastien Lecornu, 2017'de 31 yaşındayken Devlet Sekreteri, 2018'de Bölgelerden Sorumlu Bakan, 2020'de Denizaşırı Topraklar Bakanı ve son olarak 2022'de Savunma Bakanı olarak atandı.

Rönesans partili Lecornu, Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde atanan 7. başbakan oldu.