Fransa’da grev dalgası: Ülke genelinde 800 bin kişi sokakta

Fransa’da öğretmenler, tren makinistleri, eczacılar ve sağlık çalışanları bütçe kesintilerini protesto etmek için greve gitti.

Liseliler okullarını barikatlarla kapatırken, sendikalar “kemer sıkma planlarının iptali” talebinde bulundu.

Sendikalar, önceki hükümetin mali planlarının rafa kaldırılmasını, kamu hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını, zenginlere daha yüksek vergiler getirilmesini ve emeklilik için çalışma süresini uzatan düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

Paris’te birçok metro hattı sabah ve akşam yoğun saatler dışında çalışmadı. Liseliler, “Lisenizi kemer sıkmaya karşı barikatlayın” yazılı pankartlarla okul girişlerini kapattı.

800 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

İçişleri Bakanlığı kaynakları, ülke genelinde 800 bin kişinin greve ve protestolara katılmasının beklendiğini açıkladı. Sendikalar yayımladıkları ortak bildiride, hükümetin “brutal ve adaletsiz” mali planlarını reddettiklerini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yeni Başbakan Sebastien Lecornu, hem bütçe açığını azaltma baskısı hem de siyasi krizle karşı karşıya. Fransa’nın bütçe açığı geçen yıl AB’nin %3’lük tavanının neredeyse iki katına çıktı.

Önceki Başbakan Francois Bayrou’nun 44 milyar avroluk kesinti planı parlamentoda reddedilmişti. Lecornu, plan konusunda henüz net bir yol haritası açıklamazken, tavizlere açık olduğunu duyurdu.

EĞİTİM VE ULAŞIMDA AKSAMALAR

FSU-SNUipp sendikasına göre, ilkokul öğretmenlerinin üçte biri greve katıldı. Bölgesel tren seferlerinde ciddi aksaklıklar yaşandı. TGV yüksek hızlı trenlerin çoğu çalışmaya devam ederken, Toulon yakınlarında otoyol trafiği yavaşlatıldı.

Enerji sektöründe de grevin etkisi görüldü. EDF’nin nükleer üretimi, Flamanville 1 reaktöründe üretimin azaltılmasıyla 1,1 gigawatt düşüş kaydetti.

Çiftçi sendikası Konfederasyon Paysanne de greve destek verdi. Eczacılar ise işlerini etkileyen düzenlemelere tepki gösterdi. USPO eczacılar sendikasının yaptığı ankete göre eczanelerin %98’i grev günü kapalı kaldı.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sabah saatlerinde bazı otobüs garajlarındaki barikatların kaldırıldığını duyurdu. Gün içinde 8 bin kişinin polisle çatışma çıkarmaya çalışabileceği uyarısında bulundu.

Ülke genelinde 80 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceği, isyan birliklerinin, dronların ve zırhlı araçların hazır bulundurulacağı belirtildi.